وزير الري يوجه بسرعة إعداد خطة محددة لرفع كفاءة الأداء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بسرعة الانتهاء خلال شهر من إعداد خطة ورؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة.

كما وجه الوزير بإعداد حصر باحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار.... إلخ) أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة، ووضع أولويات لهذه الاحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، والتحسن المتوقع في أداء محطات الرفع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال المصلحة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع، وإجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلي.

كما وجه بإعداد خطة للاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات، مع زيادة الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في العمالة، فضلا عن إعداد خطة تنفيذية لزيادة الاعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محليا لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مع التوجيه بزيادة الاعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا.

واستعرض الوزير نتائج الإجراءات التي سبق تنفيذها في محطة الطابية بالإسكندرية والتي اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب، ما ساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الوحدات بالمحطة، وما ترتب على ذلك من تحسن في قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك في عدد ساعات التشغيل واستهلاك الطاقة الكهربائية.. موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، خاصة أن إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى ٢٥٧١ جيجا وات ساعة يقابلها انبعاثات قدرها حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري، و١٠٤ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف، و٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه.