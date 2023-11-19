الطقس الآن.. الأرصاد تعلن موعد سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رصدها لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية .

وأوضحت أنه من المتوقع أن يعقب نشاط الرياح تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

ولفتت إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والدلتا .

وكانت الهيئة قد رصدت سحب ممطرة مستمرة في التدفق على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، موضحة أنه من المتوقع أن تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد ومناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

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