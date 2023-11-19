شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مناقشة مواد "التصالح فى مخالفات البناء" فنية من الطراز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس النيابي بالإلتزام بمدة الكلمة خلال مناقشة الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال "جبالي": "عدد طالبي الكلمة كبير ومناقشات مواد المشروع فنية من الطراز الأول، مما يستلزم الدقه وبعضها إلي وقت طويل جدا".

وفي هذا الإطار وجه رئيس مجلس النواب كلمته إلي أعضاء المجلس قائلاً : "خلص مدتك بدون احراج واجلس فورا، في الظروف العادية امنح مددا للكلمة أما اليوم فلا مجال، اضبط وقتك بالثانية".

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.