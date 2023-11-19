شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم مؤتمرا حاشدا بالأقصر لتأييد المرشح الرئاسى "السيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس السبت الموافق 18 نوفمبر، مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الأقصر؛ وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".

استعرض المؤتمر عدد من الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل المحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير علي مستوي عدٍد من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، بالإضافة لحث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم .

جاء ذلك بحضور الآلاف من أهالي محافظة الأقصر وعدد من قادة الرأي من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية و القيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة .

يُذكر أن مؤتمر الأقصر هو المؤتمر السابع، والذي يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" الحاشدة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم و تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة وتشجيع المواطنين وحثهم علي المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية.