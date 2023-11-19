شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تناقش رؤى المحور المجتمعى فى برامج مرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "قراءة في المحور المجتمعي لمرشحي رئاسة الجمهورية"، وذلك بمقر التنسيقية.

وشهدت ورشة العمل، التي أستمرت لأكثر من 3 ساعات، تفاعلًا بين الحضور، ومناقشات حول قضايا المحور المجتمعي، وهي "الصحة، التعليم، الأسرة، المرأة، العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب"، في إطار البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة.

من جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن "بناء الإنسان قبل الحجر" هو أحد أهم أولويات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، مضيفًا أن برنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يملك رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية تجسدها "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ويتم تحديث استراتيجية البرنامج بشكل مستمر وفق المعطيات المطروحة على الساحة والتحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

فيما أكد حسين هريدي، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن البرنامج الانتخابي تم إعداده من خلال 80 باحثًا من حملة الماجستير والدكتوراه، مما يؤكد حرص المرشح الرئاسي وتقديره لدور العلم والتعليم في مصر، مؤكدًا أن زهران يولي اهتمامًا كبيرًا بملف العدالة الاجتماعية، ووضع له برنامجًا تفصيليًا متطورًا بمستويات مختلفة بما يساهم في رفع جودة الحياة، من خلال آليات تنفيذية تستهدف تحديث شبكات العدالة الاجتماعية، والحوكمة والتعزيز والشمول.

من جهتها أكدت إيمان طلعت، ممثل حملة المرشح حازم عمر، أن بناء رأس المال البشري هو أحد أهم أولويات البرنامج الانتخابي، وركيزة رئيسية في الدفع قدمًا بمقدرات وتنمية الدولة المصرية، مؤكدة أن البرنامج الانتخابي يولي اهتمامًا كبيرًا ورؤية تطويرية لملف ملف الحماية الاجتماعية وخاصة الصحة، من خلال إعادة هيكلة المستشفيات المركزية والتخفيف على المستشفيات الجامعية والاهتمام بوحدات طب الأسرة والعمل على التوزيع الجغرافي العادل للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى العديد من الأطروحات والملفات مثل ملف تماسك الأسرة المصرية ودعم القطاع الخاص بصفته أحد المكونات الرئيسية في المجتمع.

فيما أكد عمرو عبدالباقي، ممثل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، مرشح حزب الوفد، أن إصلاح التعليم أحد أهم المقومات التي تتبلور عليها رؤية المحور المجتمعي للحزب وبالتالي الحملة الانتخابية، مؤكدًا أن ملف العدالة الاجتماعية يحظى باهتمام بالغ من الحزب، من خلال وضع استراتيجية تنموية للمواطن والمجتمع تسمح بزيادة المعاشات والأجور سنويًا بنسب مساوية للتضخم، واستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيهًا.

أدار ورشة العمل، ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور ممثلي الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ممثلا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إيمان طلعت، ممثلة حملة حازم عمر، عمرو عبد الباقي، ممثل حملة عبد السند يمامة، حسين هريدي، ممثل حملة فريد زهران، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

ومن أعضاء التنسيقية، أحمد صبري، فيولا فهمي، شادي الحديدي، محمد أسامة، تقى شاهين، لطفي سالمان، نسمة حمدي، محمد الصوفي، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، محمود ناجي عبدالعزيز، محمد إيهاب البحيري، صفاء حسني، أسماء الهرش، أمير هاني، محمود رمزي، سعيد شحاته، إيمان محمد سلام، هبة الله حسام الدين، محمد طارق نصير، محمد الالفي علام، بسمة العقده، أحمد مسعد زهران، جميلة ذكي، مريم طلعت السادات، حنان حسين، رامي عمرو.

كما شارك من لجنة الدمج، السيد شحتة، خليل رزق خليل، ومن شباب الجامعات، هويدا عاصم شعبان سارة عصام خيرى عيد، أحمد محمد سيد، من جامعة حلوان، علي حمدى علي، محمد مجدى الغراب، إسماعيل محمد عبدالفتاح، من جامعة طنطا، أكرم سيد أبو النور، مريم عبداللطيف، من جامعة كفر الشيخ.