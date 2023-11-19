شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الى أن هذه الإجراءات تأتى في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.
وكان المهندس عبد الصادق الشوربجي، أكد من قبل أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، أصدرت الهيئة قراراً بصرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة شهرياً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال " بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) اعتباراً من راتب أكتوبر 2023، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.
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