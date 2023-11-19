نقولا: بئس هكذا حكام وهكذا دولة وهكذا شعب لا يثور

اشار النائب السابق نبيل نقولا في في بيان الى انه "يتحفنا البعض يوميا بتحاليل عن كيفية التمديد لقائد الجيش أو عدمه وعن شروط كل فريق للقبول أو رفضه. بينما حبل هذه المواقف يلف على عنق المواطن وكل فريق يشد هذا الحبل لناحيته اما المواطن يختنق ولا احد يبالي".

وتابع: " يا أهل السلطة أين اصبحنا بالنسبة لأموال المودعين المنسية؟ أين انتم وانتخاب رئيس الجمهورية كي تستقيم الأمور السياسية؟ أين الدوائر العقارية والمالية والنافعة المقفلة منذ أشهر في المتن الشمالي والمعطلة لشوون المواطنين دون أن يرف لكم جفن؟ أين فواتير المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس وضرائب البلديات يا مجرمين؟ أين التحقيقات في انفجار المرفأ والتحقيقات المالية؟ أين اصبح ترحيل السوريين إلى بلادهم ووقف النزوح المتمادي؟".

اضاف: "الدولة موجودة أين ما كان فقط إذا كنت تدهن بيتك أو اذا لم تدفع فاتورة ترى القضاء يتحرك وقوى الأمن تنفذ على الفور. بئس هكذا حكام وهكذا دولة وهكذا شعب لا يثور".