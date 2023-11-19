اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:00) من ظهر يوم الأحد 19-11-2023 موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". كما اعلن حزب الله استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا موقعي حانيتا وراميا بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما اصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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