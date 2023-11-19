انهيار حائط صخري نتيجة الامطار الغزيرة في كفرجوز وتضرر 8 سيارات

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة تسببت بانهيار حائط صخري لموقف سيارات في محلة منطقة كفرجوز - النبطية ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية باكثر من 8 سيارات كانت متوقفة فيه.

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