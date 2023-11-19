«سلطة فلسطينية متجددة».. بايدن يطالب بتوحيد غزة والضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبَلا تحت "سلطة فلسطينية متجددة".

وكتب بايدن مقالا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وعد خلاله بفرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال بايدن في مقاله، الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية،: "ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة"، وذلك بعد إنهاء حكم حركة حماس في القطاع الذي تحكمه منذ 2007، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إن "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي عاجزة عن تحمل مسؤولية غزة".