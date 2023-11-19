انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: عواصف رعدية وفرصة لتساقط ثلوج خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج ليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وتزداد غزارتها في الأقسام الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

