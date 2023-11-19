انت الان تتابع خبر رابطة أندية العراق تلوح بعقوبات صارمة للجماهير المخالفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعود عجلة منافسات الدوري العراقي للدوران الخميس المقبل، مع انطلاق الجولة الخامسة في ملاعب بغداد وباقي المحافظات.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، يليه الشرطة ثانيا بـ9 نقاط.



وذكر بيان الرابطة: "لابدَّ لنا أن نشيدَ بما تحققَ في الجولات الأربع الأولى لدوري نُجوم العراق من نجاحات مُتميزة وشغف جماهيري أخاذٍ، ومُنافسات مُمتعة كان لها صدى إيجابيٌ ومتميز، على خارطة الوطن من أقصاه إلى أقصاه".

وأضاف البيان: "لابد لنا أيضاً أن نشيد بالوَلع الجماهيري الذي شاهدناه في مباراة منتخبنا الوطنيّ الأخيرة أمام المُنتخب الإندونيسيّ في مُستهل مِشوارنا بالتصفياتِ الآسيويّة المزدوجة والتي أثبتَ فيها جمهورنا، أنه الرقمُ الأصعب في المُعادلة، وأنه قادرٌ على تغيير كل شيء بفضل التزامه بالتعليمات الصادرة، ودعمه الكبير لمنتخب الوطن، وهذا ما لاحظناه جليا في أمسية البصرة الجميلة".

وأوضح البيان: "ورغم كل ما تقدم إلا أننا، وبأسف شديد، لمسنا بعض الخُروج عن النصِ في مباريات دوري نُجوم العراق خلال الجولات الـ4 الأولى من قبل محسوبين على بَعض أنديتنا، خُروجا مُؤسفا عن النصِ والروح الرياضيّة التي طالما ننشدها، لكي تكون حاضرة في كل المُنافساتِ الكروية".

وتابع: "لابد أن يقف الجميعُ بوجه تلك التصرفات المُسيئة، من أجل أن لا تُخدشُ الصُورةُ الجميلةُ التي بدأ بها الموسمُ، وأن يظلَ دورينا بما رسمنا له من خططٍ، ناصعا جميلا يحظى بمُتابعة الملايين".

ونوه البيان "لذا بات لزاما على كل عناوين منظومتنا الكرويّة، أن تتصدى لمثل هكذا حالاتٍ مشينة، وأن لا تقف على تلِ المُشاهدةِ من دون أن تتحرك فعلا لردعِها، وإن كانت قليلة، والتي نتمنى ألا تسود في الجولات المُقبلة التي حتما ستشهد المزيد من التنافُّس والإثارة، وأن يبقى دورينا عامرا باللمحاتِ الجميلةِ والحضاريّة التي تعكسُ الصُورةَ الحقيقيّةَ عن بلدنا".

وأشارت الرابطة في بيانها "وأن لا يجبرنا أحد على تَطبيقِ لائحة الانضباط الصارمة التي لن تقبلَ الإساءةَ مثلما يلفظها الجميعُ، ويرفض أن يخدشَ أحد ما الصَورةَ المرسومة في أذهان المُتابعين".

وختم البيان "ندعو جماهيرنا إلى عدم فسح المجال أمام مَن يريد رسم الإساءة في لوحة الدوري الجميلة، والالتزام بالتعليمات واللوائح الموضوعة التي ستبعدنا حتما عن فرضِ العقوبات الإداريّة والماليّة الصارمة الموضوعة في لائحةِ الانضباط والتي ستطبق حرفيا بدء من الجولة المقبلة".