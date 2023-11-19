اخبار العالم

المؤبد بحق شخصين يتاجران بالمواد المخدرة في كركوك

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر المؤبد بحق شخصين يتاجران بالمواد المخدرة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبطت بحوزته على (1،065) واحد كيلو غرام وخمسة وستين غرام من مادتي المثيل امفيتامين والترامادول المخدرتين، فيما ضبطت بحوزة الثاني على (810) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت الحكمين استنادا لإحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا