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في بغداد.. سيارة مظللة تدعس رجل مرور حاول تسجيل مخالفة ضدها (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شهود عيان فإن البداية كانت عندما حدث شجار صغير بعد حادث خفيف ما بين سيارة رجل يرتدي بدلة رسمية وما بين صاحب السيارة "الباجيرو" التي دعست المرور.

وعند تدخل رجل المرور لحل الاشكال وتسجيل مخالفة الحادث، قام صاحب السيارة بدعس رجل المرور والتوجه باتجاه تقاطع صلاح الدين، الامر الذي جعل من الصعب مسكه بعد دخوله للأفرع الجانبية.


أدناه الفيديو:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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