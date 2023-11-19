انت الان تتابع خبر في بغداد.. سيارة مظللة تدعس رجل مرور حاول تسجيل مخالفة ضدها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شهود عيان فإن البداية كانت عندما حدث شجار صغير بعد حادث خفيف ما بين سيارة رجل يرتدي بدلة رسمية وما بين صاحب السيارة "الباجيرو" التي دعست المرور.

وعند تدخل رجل المرور لحل الاشكال وتسجيل مخالفة الحادث، قام صاحب السيارة بدعس رجل المرور والتوجه باتجاه تقاطع صلاح الدين، الامر الذي جعل من الصعب مسكه بعد دخوله للأفرع الجانبية.



أدناه الفيديو: