المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: ليس فقط الشفاء.. جميع مستشفيات قطاع غزة والطواقم الطبية تستهدفهم إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “أحمد جبريل”، أن جميع المستشفيات في قطاع غزة مهددة من قبل القوات الإسرائيلية بالقصف والحصار وليس مجرد مجمع الشفاء الطبي فقط.

وأضاف خلال حديثه في برنامج هنا الرياض على قناة “الإخبارية”، أن إسرائيل توجه الفلسطينيين بالتوجه إلى الجنوب، لكنها تقوم بقصف الخليج 365 الجنوبية، مما يدل على عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا خانقا على قطاع غزة وتمنع عنهم دخول المستلزمات الإغاثية والدوائية والغذائية اللازمة للحياة.