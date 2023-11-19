شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المشاركين بمؤتمر المصريين الأحرار لدعم الرئيس السيسي بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التوافد للمشاركة فى المؤتمر الجماهيرى لحزب المصريين الأحرار، لتأييد المرشح الرئاسى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024 الذى ينظمه حزب المصريين الأحرار بالنادى السورى بمحافظة الإسكندرية، وحمل الحاضرين العلم المصرى، وصور المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ودكتورة هبة واصل الأمين العام، والدكتورة إيناس صبحى أمينة المرأة المركزية، وريمون ناجى رئيس المركز الإعلامى، وعضو المكتب السياسى، وحازم هلال عضو المكتب السياسى ، ومنى كيرلس عضو الهيئة العليا، ونيفين عباسى القيادية بالحزب، وعدد من قيادات الحزب، وجنع غفير من سيدات الأعمال والمجتمع السكندرى.

وقال الإعلامى ريمون ناجى رئيس المركز الإعلامى وعضو المكتب السياسى للحزب، أن فاعلية مؤتمر الإسكندرية المقام بالنادى السورى، يأتى ضمن فاعليات نوعية، لدعم مرشحه الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى إطار استهداف الفئات النوعية منها سيدات المجتمع والنخب فى الإسكندرية، ومحافظات مصر، وذلك فى إطار التحرك على الأرض فى فترة الدعاية الإنتخابية.

وأضاف ناجى، أن الحزب لم يدخر جهدًا فى الوصول لكافة المواطنين سواء بحملة طرق الأبواب التى تطوف كافة الجمهورية والمؤتمرات الحاشدة والندوات المتخصصة وحث الجميع للمشاركة الإيجابية فى صناديق الاقتراع.



بعلم مصر توافد المواطنين لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



توافد المشاركين لمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية



توافد المواطنين لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية