الخارجية الصينية: وزراء من الدول العربية والإسلامية سيزورون الصين لمناقشة ازمة غزة

اعلنت وزارة الخارجية الصينية إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين يومي الاثنين والثلاثاء في 20 و21 الجارين وذبك بحسب ما نقل التلفزيون الصيني "سي.سي.تي.في".
ولفتت الخارجية الصينية الى أن الصين ستناقش مع وزراء خارجية تلك الدول سبل الترويج لضرورة تهدئة الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين وحماية المدنيين والتوصل لتسوية عادلة للمسألة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الوزراء الذين سيزورون البلاد هم من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي.
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