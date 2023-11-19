الصحافي الاسرائيلي إيدي كوهين ينشر فيديو مفبرك لنفق في السويد ويدعي انه في قطاع غزة

قبل ايام نشر الصحافي الاسرائيلي ايدي كوهين مقطع فيديو ادعى انه لنفق اقامته حركة حماس في قطاع غزة، وان جنود الجيش الاسرائيلي تمكنوا من الوصول اليه، ليتبين ان النفق موجود في احد الجزر السويدية وهو مقصد للسياح.

وفي وقت لاحق، اجاب كوهين على سؤال حول نشره هذه الفيديو المفبرك، مؤكدا انه ينشر ما يريد وليس من مسؤوليته التأكد من صحته.

وسبق لكوهين ان نشر في وقت سابق مقطع فيديو ادعى أنه لممرضة فلسطينية داخل مستشفى الشفاء. إذ ظهرت في مقطع الفيديو ممرضة بحالة من الهلع تتحدث باللغة الإنجليزية والعربية وتدعي أن عناصر حماس هاجموا المستشفى وسرقوا الوقود والدواء، الأمر الذي أدى إلى تعثر معالجة المرضى، ووجهت الممرضة في الفيديو دعوى للمدنيين لمغادرة مستشفى الشفاء، ليتبين بعد التدقيق ان المقطع مفبرك.

هذا وتنشط حسابات اسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الاول بنشر العديد من الاخبار المفبركة والكاذبة في محاولة لكسب الرأي العام العالمي تارة واضعاف معنويات سكان غزة تارة اخرى.