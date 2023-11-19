ملك الاردن: الاعتداء على الكادر الطبي بالمستشفى الأردني في غزة جريمة بشعة وستتخذ الإجراءات للتعامل معه

اكد ملك الاردن عبدالله الثاني، أن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.
وجدد الملك عبدالله التأكيد على "دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأهل في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي"، مشددا على أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين.
وكان أصيب سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، الأربعاء الماضي، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم إلى قسم الطوارئ.
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