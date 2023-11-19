الخامنئي: الكيان الصهيوني هُزم في غزة على الرغم من القصف المكثف ولم يتمكن من تحقيق هدفه

اكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي ان "الكيان الصهيوني هُزم في غزة على الرغم من القصف المكثف ولم يتمكن من تحقيق هدفه بالقضاء على حماس"، معتبرا ان "القصف الوحشي على المستشفيات وقتل الأطفال والنساء دليل غضب الصهاينة من هزيمتهم".
ورأى الخامنئي خلال زيارته جامعة عاشوراء للعلوم والفنون الجوفضائيّة، ان " الفشل الصهيوني في غزة يعني فشل الولايات المتحدة والدول الغربية أيضاً في تركيع حماس، وعلى الحكومات الإسلامية قطع شريان تدفق الطاقة والبضائع إلى الكيان الإسرائيلي
وشدد ان "على الحكومات الإسلامية أن تقطع في الحد الأدنى علاقاتها السياسية لمدة محدودة مع الكيان الإسرائيلي وعلى الشعوب أن لا تنسى الظلم الذي يتعرض له أهالي غزة وتواصل التجمعات والتظاهرات"، مؤكدا ان "تقدم الصهاينة في غزة واقتحامهم المستشفيات والبيوت لا يعني انتصارهم، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر وهذا الشيء لم ولن يتحقق".
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