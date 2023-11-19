اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم إسعاف تابعة له تمكنت اليوم بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من إجلاء 31 من الخدج في مستشفى الشفاء في غزة.
وأشار الهلال الاحمر الى أنه جرى نقل المبتسرين إلى جنوب قطاع غزة "تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح".
وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام مصرية بان سيارات إسعاف دخلت إلى غزة من معبر رفح لنقل أطفال خدج إلى الجانب المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة ينفذان إجلاء 31 من الخدج من مستشفى الشفاء في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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