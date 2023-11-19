انهيار صخري وترابي يقطع طريق الضنية الهرمل والأهالي يناشدون إعادة فتحها

تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول في الضنية منذ ساعات الصباح، في انهيار صخري وترابي على الطريق المؤدية من بلدة بقرصونا إلى منطقة جرد مربين وسد بريصا في أعالي جرود الضنية، عند محلة القلعة. إضافة إلى انقطاع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل.

وناشد مواطنون علقوا بسياراتهم وشاحناتهم في المنطقة الدفاع المدني وورش البلديات المساعدة في رفع الركام من الطريق وإعادة فتحها أمامهم.