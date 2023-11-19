طوفان الأقصى.. صحيفة بريطانية تكشف: كيف استطاعت حمــ..ــاس اختراق الحدود الإسرائيلية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

حاولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الإجابة عن السؤال الذي شغل بال الكثيرين منذ أكثر من شهر مضى، وهو: كيف استطاع عناصر حركة حماس من تنفيذ هجومهم غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي؟.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن مناطيد التجسس التي كان بمقدورها التحذير من هجوم أكتوبر الماضي كانت معطلة ولم يتم تحديثها أو صيانتها بشكل صحيح.

وقالت المصادر إن 3 من المناطيد السبع فائقة التقنية والموجودة على حدود غزة غير صالحة للعمل، مما شكل ثغرة خطيرة في دفاعات الاستخبارات الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن بالونات "سكاي ستار" البيضاء المملوءة بالهيليوم، والتي كانت ذات يوم جزءا أساسيا من العملية الأمنية الإسرائيلية على غزة، مجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج التجسس

ووجهت المصادر الاتهامات للسلطات الإسرائيلية بأنها أهملت البالونات وصيانتها، مؤكدة وجود عطل بعض البالونات وقت الهجوم.

وكشف مصدر إسرائيلي عن أن الكاميرات وأجهزة التجسس في المناطيد كانت قديمة، ولم تضع تل أبيب أي ميزانية لتطويرها كما لم تشتر معدات جديدة.

وأضافت المصادر أن لواءين فقط من أصل 32 لواء من الجيش الإسرائيلي، كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم.

منطاد تجسس

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن حماس تمكنت من تعطيل أبراج المراقبة باستخدام طائرات بدون طيار رخيصة الثمن لإسقاط المتفجرات عليها، وهو تكتيك ربما تعلمته من الحرب في أوكرانيا.

ولفتت المصادر إلى أن المناطيد شكلت لفترة طويلة جزءًا أساسيًا من نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، ولو أنها كانت تعمل، لكانت النتيجة مختلفة.

وأوضحت أن الفشل راجع إلى غياب الاستثمار الحكومي، وتوقف المعدات التكنولوجية الموجودة على متنها عن العمل.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر لديه معرفة تفصيلية بالبالونات قوله إنه "كانت الحمولة في المناطيد قديمة. لم يضعوا أي ميزانية لتحديث أو شراء حمولات جديدة أو حمولات مختلفة".

وأضاف: "لسوء الحظ، سمعت بأذني ضباطًا رفيعي المستوى يقولون إن غزة محمية بالكامل بأجهزة الاستشعار وكل شيء، وأنه لا قيمة لهذه المناطيد، لذا لم تكن هناك حاجة للاستثمار فيها.. الآن بتنا نعلم جميعًا الآن أن هذا كان خطأً."