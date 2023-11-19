ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الدفاع المدني في الفلبين اليوم الأحد، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد بقوة 6.7 درجة ارتفع إلى ثمانية.

وأشار المكتب إلى أن شخصين فقدا في انهيار أرضي عقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة قبالة جزيرة مينداناو تأكدت وفاتهما.

ووقعت حالتا الوفاة في إقليم سارانجاني. وتوفي الضحايا الآخرون في ساوث كوتاباتو ودافاو أوكسدينتل، كما أصيب 13 شخصاً جراء الزلزال الذي أصاب العشرات بحالة من الذعر وألحق أضرارا بأكثر من 50 منزلاً وبنايات أخرى.

وتقع زلازل بشكل متكرر في الفلبين التي تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تصفها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأنها "المنطقة الأكثر نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم".