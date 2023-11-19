فلسطين: إجلاء 31 طفلًا مبتسرًا من مستشفى الشفاء في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إجلاء 31 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء بمدينة غزة نظرًا لخطورة الأوضاع في المجمع بعد اقتحامات متكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن نفاد الوقود بالمجمع ما يهدد حياة الأطفال الخدج للخطر.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن طواقم الإسعاف التابعة لها تمكنت من إجلاء الأطفال الخدج، الذي لم يكتمل نموهم مما يتطلب رعايتهم رعاية متخصصة للحفاظ على حياتهم.

العدوان علي غزة

ولليوم الـ44 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، التي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيًا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودًا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد إجمالي عدد الإصابات على 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.