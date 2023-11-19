الجمعيات الخيرية في بريطانيا تطالب سوناك بإدانة حصار إسرائيل على غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

طالب قادة بعض جمعيات المساعدات الخيرية في بريطانيا اليوم الأحد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بإدانة حصار إسرائيل على غزة خلال كلمته الافتتاحية المقررة بقمة الغذاء العالمية بالعاصمة لندن غدًا الاثنين.

وذكرت المؤسسات الخيرية "أوكسفام وكريستيان إيد والمعونة الطبية لفلسطين والإغاثة الإسلامية" في خطاب مشترك بينهم لسوناك - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - أن الحصار الإسرائيلي على غزة يتسبب في معاناة مليوني شخص من الجوع ويأخذ مليون طفل لحافة المجاعة، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ملزمة بالتحدث علنا في القمة لأن الدبلوماسية الخاصة لا تجدي نفعا وبريطانيا هي الوصي على قرار الأمم المتحدة الرئيسي رقم 2417 الذي يحظر المجاعة كسلاح حرب.

وأضاف الخطاب "لقد فشلت الدبلوماسية الخاصة لحلفاء إسرائيل في إنهاء الحصار الذي تفرضه منذ شهر على الغذاء والوقود والمياه وغيرها من المساعدات ويعاني المدنيون نتيجة لذلك".

وحثت الجمعيات الخيرية البريطانية رئيس وزراء بريطانيا على استخدام الكلمة الافتتاحية غدا الاثنين للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدانة الحصار الإسرائيلي المستمر والإصرار على السماح بدخول الغذاء والوقود والمياه وغيرها من المساعدات الحيوية للبقاء ، إلى غزة بأثر فوري.

من جانبه، قال مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل "للجارديان"ـ "إن فشل المجتمع الدولي وخاصة القوى الغربية في التحدث علنا بقوة وإدانة ما تفعله إسرائيل باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، أمر صادم"، وأضاف " أثار غضب الملايين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى أن الغرب مستعد لإظهار مثل هذه المعايير المزدوجة ... من الواضح أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ومع ذلك فهي تحصل على الضوء الأخضر للقيام بأشياء بطريقة لا تستطيع أي دولة أخرى القيام بها".

وتأتي القمة التي تهدف لتحسين إنتاجية الغذاء وتوزيعه في بعض أفقر دول العالم بالتزامن مع وصول الأزمة الإنسانية في غزة لنقطة الأزمة.