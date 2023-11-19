هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية تعلن عن وظائف جديدة لعام 1445 (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محركات بحث جوجل، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض .

تخصصات وظائف هيئة الزكاة والضريب :

.خبير إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير

مهامه:

تابع أحدث موضوعات ونماذج وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأفضل الممارسات للتوصية بتحديث منهجيات وأدوات وتقنيات تقييم المخاطر

مراجعة نموذج أعمال ZATCA وتحليل مستويات الرغبة في المخاطرة وتضمين معايير الرقابة في الأنشطة الوظيفية للمنظمة لضمان توافقها مع استراتيجية ZATCA وتوجيهاتها الإدارية

إجراء تقييم المخاطر لتقييم المخاطر التشغيلية الحالية الناتجة عن الأخطاء البشرية وضعف الأنظمة والعمليات التجارية والإجراءات وما إلى ذلك وتسليط الضوء على المخاطر الناشئة

مراجعة المخاطر المؤسسية المحددة والتحقق من صحتها، ودمج خطة التخفيف في الخطط التشغيلية للقطاعات والأقسام والتواصل مع وحدات الأعمال ذات الصلة للحد من حدوثها

تقييم وتحليل المخاطر الناشئة، وإجراء تقييمات المخاطر ذات الصلة لتحديث السجلات وتطوير خطط الاستجابة للتأكد من أن مجالات العمل لديها استراتيجية تخفيف مناسبة

توحيد المخاطر وتصنيفها وتطوير عوامل الخطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل قطاع وتحديث نظام SAS وقاعدة البيانات ذات الصلة وفقًا لذلك

تحديد أولويات المخاطر وتطوير خريطة المخاطر المؤسسية وفقًا لنتائج تقييم المخاطر والتأكد من التواصل مع وحدات الأعمال لتسهيل تطوير خطط الاستجابة

قم بتطوير لوحة معلومات لمتابعة مؤشرات المخاطر الرئيسية والمخاطر العالية لضمان التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للتعرضات المحددة

تنفيذ بروتوكولات تخفيف المخاطر وتتبع المقاييس المتعلقة بالمخاطر بما في ذلك المخاطر التشغيلية والمالية والاحتيالية وأمن المعلومات بناءً على السوابق وأفضل الممارسات

مراجعة وتحديث خطة التخفيف لتشمل الاستجابة للمخاطر المحددة حديثًا وتسلسلها إلى الوظائف المعنية للتنفيذ

إجراء دراسات إعادة تقييم المخاطر والرقابة ربع السنوية لتحديد المخاطر الجديدة وإعادة تقييم المخاطر القائمة والتوصية بإدخال تحسينات على هيكل المخاطر

إجراء دورات توعية وتدريب لتنمية ثقافة التحكم في المخاطر وتعزيز الوعي بالمخاطر في المنظمة وتقديم التوجيه بشأن مخاطر الشركات وإطار مخاطر تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

مراجعة وتحليل أنشطة إدارة المخاطر في ZATCA وتحديث نموذج نضج المخاطر لقياس فعالية برنامج إدارة المخاطر وتطوير التقارير التي تسلط الضوء على إجراءات التحسين

- تطوير تقارير دورية تسلط الضوء على مخاطر الشركات حسب شدتها وشدتها لمجلس الإدارة واللجان ذات الصلة لدعم اتخاذ القرار في المجالات الاستراتيجية.

اتبع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة

المساعدة في حل المشكلات المتصاعدة وتقديم الدعم اللازم لفريق المبتدئين لضمان تنفيذ العمل بطريقة فعالة

تصعيد المشكلات المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق الحالات/القضايا بشكل صحيح .

– مدير عام إدارة التمويل والاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

مهامه :

المساهمة في تصميم وتنفيذ الخطة الإستراتيجية والأهداف والغايات لإدارة التمويل والاستثمار لضمان التوافق مع استراتيجية ZATCA

وضع الخطط التشغيلية لإدارة التمويل والاستثمار والتنفيذ المباشر لضمان تحقيق الأهداف المحددة

تطوير أهداف ومؤشرات أداء إدارة التمويل والاستثمار والمراقبة المستمرة للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف

المشاركة في دورة إعداد ميزانية إدارة التمويل والاستثمار وتقديم مدخلات لعملية إعداد الميزانية

ضمان الاستخدام الفعال لميزانية إدارة التمويل والاستثمار والإبلاغ بدقة عن التقدم المحرز والتحديات التي تمت مواجهتها

التحقيق واقتراح تنفيذ المبادرات التي تؤدي إلى تأثير مالي إيجابي على التمويل وإدارة الاستثمار وتخفيف المخاطر المالية والتشغيلية

تقديم مدخلات أثناء تطوير الخطة المالية السنوية بما في ذلك الذمم الدائنة والذمم المدينة والتدفق النقدي والاستثمارات وما إلى ذلك لدعم الاحتياجات المالية الحالية لـ ZATCA والتأكد من تحقيق الأهداف المستقبلية.

ضمان توفير رؤى ورؤية تفصيلية وذات مغزى في الوقت المناسب حول أداء الأعمال لأصحاب المصلحة لدعم التخطيط واتخاذ القرار

الإشراف على تنفيذ عملية إعداد الميزانية الشاملة لضمان حسن التوقيت والالتزام بالمبادئ التوجيهية والقوالب

تقديم التوجيه والمدخلات أثناء تطوير خطة الميزانية

تقديم خطة الميزانية النهائية إلى الإدارة العليا ووزارة المالية للموافقة عليها

الموافقة على طلبات تعديل الميزانية بناءً على التقييمات المطلوبة والتأكد من تحديث خطة الميزانية السنوية وفقًا لذلك

ضمان مراقبة إنفاق الميزانية لضمان الاستخدام المستهدف والفعال لموارد الميزانية وتجنب أي عجز وتجاوزات في الميزانية

تقديم التوجيه والمشورة بشأن الإجراءات التصحيحية للتناقضات بين الميزانية المتوقعة والفعلية

الإشراف على التنبؤ النقدي والعمليات بما في ذلك إدارة النقد وإصداره وإدارة الحسابات والعلاقات مع البنوك

مراجعة تقارير التدفق النقدي التي تسلط الضوء على الفروق والأنشطة غير العادية التي يتعين التحقيق فيها وإنفاذ الإجراءات التصحيحية

توفير المدخلات أثناء تطوير الاستراتيجيات لتعزيز عوائد الاستثمار وتخفيف المخاطر على المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية والتعاقدية .,

خصائي البروتوكولات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلاقات العامة، الاتصالات، التسويق).

البقاء على اطلاع ببروتوكولات معالي المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة لضمان الإدارة السليمة

تطوير الخطة السنوية والتقويم للأحداث بما في ذلك الأهداف والغايات والموضوع والمدعوين / الضيوف المستهدفين وخطة العمل والموارد اللازمة وإطار التقييم / إعداد التقارير

قم بتوصيل الخطة السنوية والتقويم للأحداث مع الوظائف الداخلية لتأمين الإعداد في الوقت المناسب للبروتوكولات المطلوبة

تنظيم ورش عمل استراتيجية لكبار الشخصيات والقيادة في ZATCA

قم بإنشاء خطة رئيسية للحدث بما في ذلك الجدول الزمني اليومي التفصيلي وفريق التنظيم والخدمات اللوجستية اللازمة (مثل الأطعمة والمشروبات والنقل والإقامة وما إلى ذلك)

جمع المدخلات على الضيوف لفهم التفضيلات

تصميم وتطوير العروض الترويجية والمحتوى المناسب بالتنسيق مع الوظائف ذات الصلة لجذب ضيوف ZATCA وكبار الشخصيات

تحديد وسائل الإعلام الخارجية والاتصال بها وتأمينها بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات الخارجية بناءً على متطلبات الحدث

قم بتوصيل وتأكيد جميع تفاصيل الأحداث مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المدعوين والضيوف وموقع كبار الشخصيات والخدمات اللوجستية وحضور وسائل الإعلام لضمان التوافق.

تنسيق الخدمات اللوجستية اللازمة للمحافظ ونائب المحافظ ونواب المحافظ وكبار الشخصيات بما في ذلك النقل والإقامة

جدولة الحجز المبدئي والإقامة في مرافق مختلفة للمديرين التنفيذيين

تتبع ترتيبات وجداول الأحداث المحلية والدولية لضمان التنفيذ السلس والالتزام بالمعايير والبروتوكولات والشروط المحددة

قم بتوصيل الأدوار وتعيين الموظفين طوال الحدث لضمان إنجاز المسؤوليات ذات الصلة

التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات اللوجستية (النقل والإقامة والمكان والطباعة) والأمن والسلامة وفقًا للمبادئ التوجيهية والمعايير المحددة مسبقًا

تأكد من الترحيب بالضيوف والزوار بشكل صحيح ومهني ومعاملتهم وفقًا لبروتوكول ومعايير ZATCA

حل المشكلات التي تم تحديدها خلال الأحداث في الوقت المناسب وبطريقة فعالة

قياس وتقييم فعالية البروتوكولات ونجاحها باستخدام إطار التقييم وإعداد التقارير، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة والتوصية بمجالات التحسين

احتفظ بسجل لجميع الطلبات ونتائج تقييم بروتوكولات التوثيق والأرشفة لتسهيل تخطيط الأحداث المستقبلية وتنفيذها وإدارتها

اتبع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع الرسمي .