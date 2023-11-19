البورصة ترتفع 2.12% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.12% إلى مستوى 24899 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 125.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 135.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.01% إلى مستوى 24344 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.