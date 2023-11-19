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الأمم المتحدة: 10 آلاف شخص فروا من شمال غزة إلى جنوبها أمس السبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب ا)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو عشرة آلاف شخص فروا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب أمس السبت.

وأضاف المكتب اليوم الأحد أن هذا الرقم يستند على تقديرات مراقبي الأمم المتحدة على الأرض، مشيرا إلى أنه من بين الفارين قصر بدون والديهم.

وكان مواطنو غزة ينفذون تعليمات قوات الدفاع الاسرائيلية، التي طالبت المدنيين أكثر من مرة مغادرة الجزء الشمالي للقطاع.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتفظ بمراكز قيادة وقواعد إطلاق الصواريخ في المستشفيات والمدارس والمباني السكنية في الشمال.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن اللاجئين وصفوا اضطرارهم للمرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية مزودة بآلات للتعرف على الوجه، مشيرة إلى أن إسرائيل تخشى وجود إرهابيين معروفين بين اللاجئين.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه تم احتجاز بعض الأشخاص عند نقاط التفتيش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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