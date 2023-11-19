فيديوهات وصور- الطقس: ذروة التقلبات الجوية بعد ساعات وأمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- علاء أحمد وإسلام فاروق.

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ مساء أمس وحتى الآن تتساقط الأمطار على بعض محافظات الجمهورية، تكون متفاوتة الشدة في أغلب المحافظات ما بين المتوسطة والغزيرة.

أضافت "غانم" لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار فرص سقوط الأمطار، وتتقدم إلى مناطق من القاهرة الكبري.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد هو ذروة التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمحافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

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