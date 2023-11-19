العاهل الأردني يحذر من "انفجار المنطقة" جراء الحرب الإسرائيلية على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (بي بي سي)

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وحذر الملك عبد الله خلال استقباله الأحد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها على وقع الحرب الدائرة في غزة لما يزيد على 40 يوما وخروقاتها على حد تعبيره.

وجدد الملك تأكيده على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لافتا إلى الدور الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي الاضطلاع به في هذا الشأن.

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، مثمنة دور المملكة السياسي من أجل حل القضية الفلسطينية والدعم الإنساني المقدم من قبلها خلال الحرب للمدنيين في غزة، ومستشفاه الميداني العسكري في غزة .

وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية كما أكدت فون ديرلاين على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.