رئيس شعبة صناعة الحلوى: لم نحصل على السكر منذ أسبوع رغم وجود مخزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي، رئيس شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن هناك نقصا في إمدادات السكر لمصانع الصناعات الغذائية، دون سبب مبرر، على الرغم من وجود مخزون في مصر يكفي الاستهلاك حتى أبريل المقبل.

وأضاف الفندي أن "مصانع المواد الغذائية لم تحصل على أي كميات من السكر منذ أسبوع مضى، وأدى ذلك إلى عدم قدرة المصانع على تدبير احتياجاتها للإنتاج".

وتابع: "فيه تعليمات من وزارة التموين بعدم توريد السكر من الشركات التابعة لها للمصانع".

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في بيان في سبتمبر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور.

وأعلنت وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مؤخرا على استيراد ‏‏100 ألف طن سكر أبيض، متوقعة وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

وطالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في بيان لها الخميس الماضي، بالتدخل العاجل من وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع، وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر.

وبحسب البيان، فإن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

وقفزت أسعار السكر الأبيض الخام في سوق الجملة تدريجيا منذ أسبوعين، مقارنة بمستوياتها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حسبما ذكر حسن الفندي لمصراوي في وقت سابق.

ووفقا للفندي، فإن سعر طن السكر الأبيض الخام قفز إلى 42 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه قبل الزيادة.

ويباع كيلو السكر في المحال التجارية (خارج مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية) بسعر يصل إلى 48 جنيها، بحسب ما قاله حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى عدم ضخ مصانع السكر كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا، بخلاف ما يتم ضخه في البورصة السلعية.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

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