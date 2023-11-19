مد موعد استقبال بحوث مؤتمر علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية إلى 15 ديسمبر 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركـز الدراسات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، إلى ١٥ ديسمبر المقبل؛ استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة.

يعقد المؤتمر بعنوان "علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية" في الفترة من 11 إلى 12 فبراير المقبل، برعاية الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وحسام طنطاوي، عميد كلية الآثار.

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