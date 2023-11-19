شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب خلال مناقشات قانون "التصالح": مجهز نفسى أقعد معاكم لمنتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مجهز نفسي اقعد معاكم لمنتصف الليل"، هكذا قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ليطمأن أعضاء المجلس في استمرار الحديث من حيث المبدأ في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال رئيس المجلس عندما لاحظ إشارة بعض النواب إلي تأخر الساعة: "سأطبق الديمقراطية كل من يريد غلق باب الحديث من حيث المبدأ، يرفع أيده .. هناك عدد كبير بيشاور علي الساعة وعايز يخلص"، فرفع نسبة كبيرة من النواب أيديهم طالبين غلق باب الحديث، إلا أن البعض الآخر من طالبي الكلمة اعترضوا فانتهي رئيس المجلس إلي تقليص مدة الحديث إلي دقيقة مع السماح باستمرار الحديث من حيث المبدأ لإفساح مساحة أكبر أمام النواب في الحديث.

وخلال الجلسة طالب نواب دائرة كفر الشيخ، بالوقف الفوري للإزالات التي تجري حاليا داخل المحافظات فيما يخص المباني التي ينطبق عليها مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يجري مناقشته.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.