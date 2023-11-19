شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: نستهدف جعل صناعة الهيدروجين الأخضر ميزة نسبية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استهداف جعل صناعة الهيدروجين الأخضر ميزة نسبية لجمهورية مصر العربية، لاسيما وما تمتلكة من امتيازات في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز وسهوله تصدير المشتقات أو استخدامها في الموانئ، فضلا عن الطاقات المتجددة المتنوعه واعتمادية الشبكة الموحدة وتوافر الايدي العاملة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة.

وقال "سعيد" إن هذه المزايا دفعت بكبري المستثمرين للرغبة في تنفيذ مشروعات هيدروجين أخضر في مصر، كاشفا عنرتوقيع 23 مذكرة تفاهم مع مستثمر، منها 9 اتفاقيات إطارية في مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، وجاري إبرام اتفاقيتان.

وأضاف "سعيد" أن التكليفات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء كانت بإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر وذلك بالتوازي مع التفاوض مع المستثمرين علي المشروعات، لافتا إلي إلي أن مشروع القانون المعروض أمام اللجنة البرلمانية يتضمن حوافز للمستثمرين في ظل منافسة إقليمية.