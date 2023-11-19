شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للأعضاء بالجلسة العامة: من تكلم كثيرا لن أمنحه الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فترة كلمات النواب في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشترطا أن من تحدث كثيرا لن يتكلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وحاول رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة بشأن قانون التصالح إلا أن النواب صوتوا باستمرار الكلمة، وقال "جبالي": من تكلم كثيرا لن أعطيه الكلمة، وأنا الأشكال اللي أتكلمت اعرفها ولا أحد يضغط عليا".

وبدوره قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد انتصار للمواطن ونجاح منقطع النظير.

وطالب أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة إحلال وتجديد لأن الأرض لن تعود زراعة مرة أخرى.

بدوره قال النائب يحي عيسوى إن مشروع القانون جاء توجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل التخفيف على المواطنين، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد منح امتيازات كثيرة للمواطن منها من تم رفض طلبه سابقا.

وطالب الحكومة بأن تكون اللائحة التنفيذية فيها مرونة وتسهل عمل القانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

بدوره قال النائب عصمت زايد: هذا القانون ينتظره الكثير، نشكر الرئيس على هذا القانون لأنه يحافظ علي الرقعة الزراعية وحل مشكلات المخالفات، نشكر القيادة السياسية، مشيرا إلي أن هناك إحلال وتجديد.