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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "السيسي" تشكر حزب حماة الوطن على تبرعه بـ10 ملايين جنيه لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر لحزب حماة الوطن على تبرعهم بمبلغ 10 ملايين جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة.
وأوضحت الحملة أن ذلك انطلاقاً من توجيهات المرشح بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصاً مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشكر حزب حماة الوطن
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