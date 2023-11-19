شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية تتقدم باقتراح لعمل دليل استرشادى للسائقين لتفادى مخالفات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عمل دليل استرشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الحكومة قامت مؤخراً بتبني منظومة الطرق الذكية والتي تشتمل على مجموعة ضخمة من المكونات والأعمال التكنولوجية الحديثة، ابتداءً من نظم الإضاءة الذكية والبوابات الذكية وأعمال البنية التحتية ومد الكابلات وغرف التحكم وأنظمة الربط، وانتهاءً بالعنصر الأهم وهو كاميرات الرادارات والمتابعة والتي أصبحت الذراع الرئيسية للدولة فى ضبط وإدارة 30 ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية المتشعبة فى جميع أنحاء مصر.

وأضافت أن هذه الرادارات تقوم بتصوير المخالفين ليلًا ونهارًا لترصد جميع المخالفات الرئيسية مثل عدم تركيب حزام الآمان والسير عكس الاتجاه، والسرعات الجنونية، والانتظار الخاطئ، والتخطي الخاطئ، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، متابعه أن التطبيق الفعلي أظهر وجود بعض المشكلات منها رصد مخالفات للسائقين لم يكونوا على دراية بها وأيضًا بعض المخالفات التي تم رصدها لم يرتكبها السائقين.

وأوضحت أن بعض السائقين اشتكوا بأنهم لم يكونوا على دراية بأن بعض الأفعال التي يرتكبوها تشكل مخالفة أثناء القيادة، لذلك فإنني أتقدم باقتراح برغبة بشأن عمل دليل استرشادي للسائقين لتفادي المخالفات المرورية التي تسجلها أجهزة الرادار الحديثة.