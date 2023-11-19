اعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي"، إن "إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الاسرى المحتجزين لدى حركة حماس "في الأيام المقبلة". وأضاف "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإسرائيلي لدى أميركا: إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الاسرى في الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.