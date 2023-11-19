"القسام": استهدفنا منزل في منطقة جحر الديك تواجد فيه عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهدينا تمكنوا من استهداف منزل في منطقة جحر الديك تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي "TBG" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح".

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