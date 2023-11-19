عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان. كما عمل عناصر من الدفاع المدني على جرف صخور جراء كثافة المتساقطات على طريق عام المديرج - عاليه. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: جرف صخور جراء كثافة المتساقطات على طريق عام المديرج وانقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارة في جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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