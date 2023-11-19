افادت غرفة التحكم المروري بان طريق عيناتا الارز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل المعدنية، بسبب تراكم الثلوج.

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