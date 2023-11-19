"حزب الله": استهدفنا تجمعات متعددة لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش "راميم" ومحيط ثكنة "هونين"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية اليوم تجمعات متعددة لجنود الإحتلال الإسرائيلي ‏قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا ‏فيها إصابات مؤكدة". ‏

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