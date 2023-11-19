وسائل إعلام إسرائيلية: ما حصل مقابل مستوطنة "شتولا" هو إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بان ما حصل مقابل مستوطنة "شتولا" هو إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المستوطنة، وتمكنت المجموعة المنفذة على ما يبدو من الإنسحاب، ولا صحة للخبر الذي يتحدث عن استهداف خلية حاولت التسلل الى داخل المستوطنة.

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