شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تخطط لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، أن المنظمة قادت مهمة تقييم أممية بالغة الخطورة إلى مستشفى الشفاء شمال غزة.

وأوضح أن فريق التقييم خلص إلى أن المستشفى أصبح غير قادر على العمل، فلا يوجد ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما اُستنفدت الإمدادات الطبية لديه، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل مع شركائها لوضع خطة إجلاء عاجلة، وطلب التيسير الكامل لهذه الخطة.

حماية المرافق الصحية

كما أضاف أن العاملين الصحيين بالمستشفى، طلبوا الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن نظرًا للوضع الصعب وحالة الكثيرين من المرضى وفيهم الأطفال حديثو الولادة.

وجدد المسؤول الأممي الدعوة لحماية المرافق الصحية والمدنيين، وقال "إن الوضع الحالي لا يُطاق ولا يمكن تبريره"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا.