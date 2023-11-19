شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعيد طائرة من الحقبة السوفيتية للخدمة مجددًا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من المرجح أن تفكر روسيا في إعادة طائرة الاستطلاع ذات الارتفاعات العالية من طراز "إم - 55" (MYSTIC B) التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، للخدمة مجددا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه مع سقف تشغيل يزيد على 70 ألف قدم، جرى استخدام الطائرة مؤخرا كمنصة لأبحاث علوم الأرض.

ومع ذلك، فقد لوحظ أنها تحمل حجرة استطلاع عسكرية، جرى تطويرها للاستخدام في الطائرات المقاتلة الروسية.

القوات الجوية الأوكرانية

من ناحية أخرى، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها صدت معظم الهجمات التي شنتها روسيا باستخدام طائرات مسيرة في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت القوات الجوية أنه جرى تدمير 15 من أصل 20 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 131/136 خلال الليل.

واستهدفت روسيا مرة أخرى العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها في هجمات خلال الليل، وقالت السلطات إن موقعا للبنية التحتية في منطقة كييف تعرض لأضرار لكن لم يكن هناك ضحايا أو جرحى.

الغارات الجوية الروسية

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، رسلان كرافشينكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام "لليلة الثانية على التوالي، هاجم الإرهابيون الروس منطقتنا بطائرات مسيرة، واستمرت الغارة الجوية قرابة خمس ساعات".

وأضاف كرافشينكو أنه جرى إخماد حريق في الموقع المتضرر، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأكد أن روسيا قصفت بالفعل النيران المنطقة وأجزاء أخرى من أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة مساء أول أمس الجمعة.