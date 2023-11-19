شكرا لقرائتكم خبر عن الأسر البريطانية تستعد لارتفاع جديد في فواتير الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الأسر في بريطانيا لارتفاع فواتير الطاقة الخاصة بهم مجددا اعتبارا من كانون الثاني/ يناير القادم، مع تلاشي الآمال في التخفيف من أزمة تكاليف المعيشة.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء أن هيئة أوفجيم للرقابة على قطاع الطاقة ستعلن عن أحدث حد أقصى لها للأسعار الخميس المقبل، مع توقع مؤسسة كورنوول انسايت الاستشارية للطاقة، أنها ستزيده من 1834 جنيها استرليني حاليا لأسرة عادية تستخدم وقودا مزدوجا إلى 1931 جنيه إسترليني، بقفزة نسبتها 5% تسري اعتبارا من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس من العام المقبل.

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وتشير التوقعات إلى أن الفاتورة العادية ستنخفض حينئذ إلى 1853 جنية إسترليني من بداية نيسان/ أبريل، لكنها لن تقل عن مستويات اليوم حتى تموز/ يوليو من العام المقبل. وقالت كورنوول انسايت إن اعتدال الطقس الأخير يساعد في خفض أسعار الغاز، وقد يساعد في خفض فواتير الطاقة العام المقبل إذا ما استمر. لكنها أضافت أنه "ليس من المتوقع حدوث انخفاضات سعرية حادة".