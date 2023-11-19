شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لأكثر من 318 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 318 ألفا و 570 جنديًا، من بينهم 1190 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

خسائر الجيش الروسي

قال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5435 دبابة، منها 13 دبابة خلال أمس السبت فقط، و 10166 مركبة قتالية مدرعة و 7744 نظام مدفعية و 898 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و 588 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أنه تم أيضا تدمير 323 طائرة، و 324 مروحية، و 5755 طائرة مسيرة ، و 1563 صاروخ كروز، و 22 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 10120 من المركبات وخزانات الوقود، و 1096 من وحدات المعدات الخاصة.