الجيش المالي يعثر على «مقبرة جماعية» في مدينة استعادها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش المالي أنه عثر على «مقبرة جماعية» في مدينة كيدال بشمال شرق البلاد، بعد أن استعادها مؤخراً.

وقال الجيش، في بيان، إن «القوات المسلحة المالية اكتشفت الخميس 16 نوفمبر، خلال عملياتها الأمنية، مقبرة جماعية في كيدال».

وأضاف أن «هذه المقبرة الجماعية هي تذكير بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون».

وانتزع الجيش، الذي أعلن أيضاً فتح تحقيقات «لمحاكمة الجناة»، مدينة كيدال من المتمردين في 14 نوفمبر الجاري.

وقد استعاد الجيش السيطرة على هذه المدينة بعد خروج قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في 31 أكتوبر من معسكرها في كيدال، وهو ما كان مقرراً في إطار انسحاب هذه القوة من البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وتشهد مالي توتراً مرتبطاً بوجود جماعات إرهابية وأخرى انفصالية.