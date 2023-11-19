أول تعليق من نتنياهو علي اختطاف سفينة في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة -

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران.

وعلقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، علي حادث اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت خارجية الاحتلال: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي".

وأفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، بأن جماعة الحوثيين اليمنية اختطفت سفينة نقل إسرائيلية كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وذكرت العربية، أن هناك أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية «جالاكسي ليدر» على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

سبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.